Prefeito de Arraial comemora título oficial da 'Capital Nacional do Mergulho'

A ideia, no entanto, já havia sido dada pelo então secretário de Turismo de Arraial, Bernardo Ariston (ex-deputado federal), no governo de Renato Viana, no final dos anos 90. E Mazinho Neto, chefe de Gabinete de Gutemberg e ex-assessor de Ariston quando deputado, fez questão que fosse dado prosseguimento ao projeto, que passou de conceitual a institucional após a sanção presidencial. Confira o vídeo acima.

