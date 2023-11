Prédios tortos em Santos chamam a atenção de turistas

O município de Santos, no litoral paulista, ganhou fama nacional e internacional por ser a cidade do time de Pelé. Outra importante referência local é o porto, o maior da América Latina. Santos é também muito conhecida por um fato pitoresco: os prédios tortos que estão na orla desde a década de 60, algo que não passa despercebido por nenhum turista.

Em um levantamento recente foram identificados nada menos que 319 edifícios fora do prumo, dos quais 65 estão frente ao mar, em uma das regiões mais valorizadas da cidade. Esse fenômeno aconteceu por causa do tipo de terreno onde foram fincadas as construções. Na época em que foram erguidas essas obras, não havia tecnologia disponível para contornar o problema por meio de fundações diretas, que conseguem efetuar a escavação até chegar à parte de pedra no subsolo que é mais firme. Apesar da imagem dos prédios ser bem intrigante, a prefeitura santista garante que as condições atuais deles não indicam comprometimento das seguranças estruturais, ou seja, nenhum prédio que está inclinado apresenta risco de qued





