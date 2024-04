Prédios tombados, mas sem desabar: como isso é possível?

Explicação pode estar nas normas de construção civil adotadas nas últimas décadas, no tipo de fundação erguida para os imóveis e na 'liquefação' do solo provocada pelo tremor. Imagem mostra o edifício Uranus danificado em Hualien, depois que um grande terremoto atingiu o leste de Taiwan — Foto: CNA / AFP, na madrugada de quarta-feira, imagens de prédios tombados, mas sem desabar, chamaram a atenção nas redes sociais, onde muitos se perguntaram como isso era possível.

A explicação pode estar nas normas de construção civil adotadas nas últimas décadas, no tipo de estrutura erguida para o térreo dos imóveis e na “liquefação” do solo provocada pelo tremor, afirmam especialistas.Terremotos não são raros em Taiwan. A ilha está localizada no 'Círculo de Fogo' do Pacífico, a linha de falhas sísmicas que circunda o maior oceano da Terra e onde ocorrem a maior parte dos tremores do mundo

Terremoto Construção Civil Taiwan

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ovnis: a explicação por trás de onda de avistamentos nos anos 1960Relatório do Pentágono afirma que 'não há evidências' de que o governo dos EUA tenha interagido com alienígenas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Itamaraty convoca embaixador da Hungria e pede explicação sobre esconderijo de BolsonaroA princípio, a agenda não deve envolver o chanceler Mauro Vieira

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Moraes pede parecer da PGR após explicação de Bolsonaro sobre embaixadaO ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre as explicações dadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a sua visita à Embaixada da Hungria.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Explicação de Bolsonaro a Alexandre de Moraes sobre embaixada é 'frágil', avaliam ministros do STFMagistrados ouvidos pela reportagem não estão convencidos com argumentos apresentados pela defesa

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

“Não tem explicação proibir adversário de concorrer”, diz Lula sobre VenezuelaPresidente reforçou críticas do Itamaraty sobre dificuldade de opositores se candidatarem para concorrer contra Nicolás Maduro

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

'Dor que não tem explicação', lamenta mãe de cantor que morreu após ser baleado no CatiriAmigos e familiares se despediram de Jefferson Caick Gonçalves Oliveira no Cemitério de Ricardo de Albuquerque

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »