Um arranha-céus de 120 metros até então com as obras paradas há 39 anos, na Barra da Tijuca, no Rio, recebe a, que chama a atenção de quem passa pela Avenida das Américas, terá um novo condomínio residencial em breve.

Entre os dias 26 de outubro a 10 de dezembro, um time de 36 arquitetos, designers de interiores e paisagistas oferecem uma visão das possibilidades de habitação, ocupando cinco pavimentos do prédio. Desde studios 360 até espaços duplex, além do. A ideia é incorporar elementos naturais, como plantas tropicais e luz natural abundante, que criam uma atmosfera serena e ao mesmo tempo cheia de vida.

O residencial terá 448 unidades entre estúdios de 39 metros quadrados (m2) e coberturas duplex, além de estacionamento para todos. A previsão de entrega é para dezembro de 2025. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) é de 280 milhões de reais., bisneto de Niemeyer, assina a área de lazer – que ocupa cinco mil m2 e inclui piscina com raia semi-olímpica, sauna, spa etc. headtopics.com

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

