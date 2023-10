Preços do petróleo sobem 3% o barril em preocupação com abastecimento no Oriente Médio

Os preços do petróleo subiram cerca de 3%, para a máxima de uma semana, nesta sexta-feira, devido às preocupações de que as tensões em Israel e Gaza pudessem se espalhar para um conflito mais amplo que poderia perturbar o fornecimento global de petróleo. Os futuros do petróleo Brent subiram US$ 2,55, ou 2,9%, a US$ 90,48 o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram US$ 2,33, ou 2,8%, para US$ 85,54.

Depois, os preços tornaram-se brevemente negativos, à medida que os mercados digeriam vários relatórios sobre negociações de mediação entre o grupo militante Hamas e Israel, lideradas pelo Qatar, em coordenação com os EUA. "Estamos à mercê da próxima manchete... e acho que é isso que temos visto hoje com as oscilações de preços", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Petróleo sobe diante de preocupações com conflito no Oriente MédioBarril Brent sobre 2,34%, enquanto o WTI avança 1,97% cotado a US$ 85,39 Consulte Mais informação ⮕

Lula faz videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos no Oriente Médio, diz PlanaltoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Lula participa de fórum com famílias de brasileiros e israelenses sobre guerra do Oriente MédioPresidente se encontrou com famílias de reféns e desaparecidos Consulte Mais informação ⮕

EUA vão aumentar envio de armas para Israel e de tropas no Oriente MédioGoverno BIden quer dissuadir aliados do Hamas de atacar bases americanas ou expandir o conflito Consulte Mais informação ⮕

Petróleo cai mais de US$ 2 o barril com redução de temores sobre o Oriente MédioOs estoques aumentaram para 421,1 milhões de barris nos EUA, indicando uma demanda fraca Consulte Mais informação ⮕

EUA atacam alvos na Síria em meio a tensão no Oriente MédioSegundo Washington, missão respondeu a série de ataques contra militares americanos na Síria e no Iraque por combatentes apoiados pelo Irã. UE expressa Consulte Mais informação ⮕