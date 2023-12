Preços de cebola, alface e batata sobem nos mercados atacadistas

Itens como a cebola, alface e batata ficaram mais caras nos principais mercados atacadistas analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). É o que mostra o 12º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado nesta quarta-feira (20) pela estatal. O estudo faz uma análise dos preços praticados de frutas e hortaliças em novembro, em 11 Centrais de Abastecimento (Ceasas) pelo país.

Estes produtos foram os principais responsáveis por puxar a inflação no mês.A mudança da região fornecedora de cebola, do Centro-Oeste e Sudeste para o Sul do país, continua a exercer pressão de alta nos preços, que registraram uma alta na média ponderada de 38,01%. Aliado a esse deslocamento, as chuvas registradas no Rio Grande do Sul impactaram na colheita da cebola, com momentos de total interrupção dela, o que diminuiu a oferta aos mercados. Além de influenciar a colheita, as chuvas também afetaram a qualidade da cebol





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará abastecimento de água no Rio e Baixada FluminenseNa Baixada, onde os reparos são mais complexos, abastecimento será interrompido seis horas antes do horário marcado pela Cedae; empresa recomenda que a população economize água. A manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará o abastecimento de água para mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

CCXP 2023: veja atrações, preços, mapa do evento e maisA CCXP, um dos maiores eventos geek do mundo, está pronta para sua edição 2023; saiba o que esperar da ocasião!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Incerteza e disparada nos preços precedem a posse de Javier Milei na ArgentinaAlimentos, bebidas, produtos de origem animal e vegetal, gasolina e outros itens essenciais sofreram altas acima da média, incluindo reajustes de mais de 50% em alguns casos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Cenário tarifário do setor aéreo aponta alta nos preçosO cenário tarifário do setor aéreo continua apertado e a tendência é de alta nos preços, diante de cortes na oferta de assentos e subida do petróleo ante escalada das tensões geopolíticas globais.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Black Friday: Procon-RJ monitora preços de 700 produtos e encontra descontos de até 45%Black Friday: Procon-RJ monitora preços de 700 produtos e encontra descontos de até 45% . Clique na foto

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Guia de Compras: TVs 4K e 8K para comprar na Black FridayA contagem regressiva para a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24), já começou, e a TV é um dos itens mais procurados pelos brasileiros durante o período de promoções. O Guia de Compras selecionou 17 modelos de smart TVs com resolução 4K e 8K, com tamanhos de tela entre 42 e 85 polegadas. Os preços dos aparelhos variam de R$ 1.300 a R$ 28.000. Veja a lista a seguir com os modelos de TVs 4K e 8K e se atente às dicas do que observar na hora da compra ao final da reportagem.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »