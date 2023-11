Preconceito racial: especialistas defendem que não há idade mínima para falar sobre o tema

Especialistas em educação defendem que não há idade mínima para falar do tema, porque as crianças já nascem em uma sociedade marcada por preconceitos e os reproduzem no dia a dia. Com apenas 5 anos, o filho da estilista Claudete Alphonsus teve a cor da pele comparada a fezes em uma escola particular de São Paulo.

A mãe só descobriu a injúria racial após o menino ter febre e se recusar a ir para o colégio, que sequer oferecia lápis coloridos para representar os muitos tons da pele negra nas aulas de pintura. — Foi desolador ver meu filho passar por isso e saber que ainda hoje esse é um tema tabu em casa e na escola. Sempre ensinei que a pele e o cabelo crespo dele são lindos, a partir de referências em desenhos, filmes e na família. Mas, por ele ser um dos únicos negros da escola, a influência das crianças brancas era grande e ele me questionava porque não tinha o cabelo liso — diz Claudet





