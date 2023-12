Preço do carro usado cai e valor do IPVA tende a ser menor

Este ano, os motoristas devem sentir um alívio no bolso. Como o preço do carro usado caiu - em média, 4,26% até novembro, segundo os últimos dados do IBGE - a tendência é que o valor do IPVA seja menor. Isso porque a maioria dos estados usa como referência para calcular a alíquota do imposto o valor venal dos veículos. No Estado do Rio, por exemplo, que usa como referência a tabela Fipe, as alíquotas e as datas de vencimento variam de acordo com cada estado.

Os descontos chegam a 3% para quem pagar à vista. E, em alguns casos, é possível parcelar em até cinco vezes o pagamento dos tributos. Carros elétricos, pessoas com deficiência e veículos a partir de 10 anos de uso podem ser isentos, dependendo da região. Até o momento, 18 estados e o Distrito Federal divulgaram as informações de pagamentos sobre o IPVA 2024





