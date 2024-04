Pré-candidatos Boulos e Tabata Amaral participam de evento do governo

📆 02/04/2024 21:50:00

📰 UOLNoticias ⏱ Reading Time:

25 sec. here

25 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 93%

Publisher: 72%

Política Notícia

Pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada Tabata Amaral (PSB) vão dividir o palanque em evento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 3, na Praça da República, região central. Adversários nas eleições municipais deste ano, os parlamentares vão participar do lançamento do Programa Pé-de-Meia com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A iniciativa do governo federal vai pagar um incentivo financeiro aos alunos do ensino médio com o objetivo de promover a permanência e a conclusão escolar. O projeto de lei que originou o programa foi apresentado por Tabata em 2021. Nas redes sociais, a deputada publica vídeos sobre a 'bolsa ensino médio' como parte de sua estratégia eleitoral para se tornar mais conhecida entre o eleitorado da capital. Pesquisas recentes mostram que a pré-candidata do PSB ainda é pouco conhecida.

Pré-Candidatos, Prefeitura De São Paulo, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Evento, Governo, Luiz Inácio Lula Da Silva, Praça Da República, Programa Pé-De-Meia, Ministro Da Educação, Camilo Santana, Incentivo Financeiro, Ensino Médio, Permanência, Conclusão Escolar, Projeto De Lei, Redes Sociais, Bolsa Ensino Médio, Estratégia Eleitoral, Conhecida, Eleitorado, Capital, Pesquisas Recentes