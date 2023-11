Prazo de adesão ao Educação Conectada termina nesta quarta-feira

A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que tem como objetivo apoiar escolas na contratação de internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: 'Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia', diz MessiO argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Flamengo reconhece má fase e não tem prazo para renovar com GabigolNegociação é tratada com cautela pela diretoria, que conversa com empresário do jogador há mais de um ano

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Flamengo reconhece má fase e não tem prazo para renovar com GabigolNegociação é tratada com cautela pela diretoria, que conversa com empresário do jogador há mais de um ano

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Militão pode retornar aos gramados antes do prazo; veja os detalhesESPN apurou com tem sido o processo de recuperação do zagueiro Eder Militão

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: ‘Não há solução no curto prazo para a Argentina’, diz Eduardo ViolaO resultado do primeiro turno, que definiu a disputa entre um populista de esquerda e um de direita, é o pior possível para a economia e democracia do país

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Mesquita abre pré-matrícula on-line da Educação nesta quartaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕