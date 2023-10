Praia de João Fernandes: o paraíso bilíngue de Búzios

Descubra a Praia de João Fernandes, um verdadeiro paraíso de águas tropicais em Búzios. Com suas águas cristalinas em vários tons de azul e areias douradas, essa praia encanta os turistas que a visitam. Localizada no litoral do Rio de Janeiro, a praia leva o mesmo nome do bairro em que está situada.

No entanto, o que diferencia essa praia é a presença de duas línguas oficiais: português e espanhol. Ao percorrer a faixa de areia e as ruas do bairro, é possível ouvir saudações como"Hola","gracias" e"muy bien" por todos os lados. Isso se deve ao fato de que o bairro é bastante frequentado por turistas da América Latina, especialmente argentinos.

Embora a Prefeitura de Búzios não tenha um levantamento oficial, é evidente que há uma média de três turistas latino-americanos para cada brasileiro no bairro. Esses visitantes se apaixonaram por João Fernandes, principalmente devido à segurança e tranquilidade que encontram aqui. headtopics.com

Os turistas estrangeiros afirmam que se sentem seguros ao deixar seus pertences em uma cadeira e caminhar tranquilamente pela praia, sem medo de furtos. Além disso, o bairro oferece uma boa infraestrutura de restaurantes e pousadas para atender aos visitantes internacionais. Falar espanhol é um pré-requisito comum para a contratação de funcionários na maioria dos estabelecimentos locais, o que faz com que os turistas se sintam ainda mais em casa.

Apesar da predominância do espanhol, quando se trata de música e dança, os visitantes não têm preferência pela língua nativa. O samba, tocado e cantado por músicos nas areias da praia, é o que traz alegria aos turistas e promove uma linda integração entre brasileiros e argentinos. headtopics.com

