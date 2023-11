Próximo a hospital, na Barra, viraram rotina os assaltos em um estacionamento

Um amigo da coluna saía com a sua filha e a mãe da criança do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, por volta de 20h30, em direção ao estacionamento externo quando foram abordados por dois homens armados.

Quando os seguranças perceberam a ação, eles pularam o muro do Bosque da Barra com os pertences dos três. , apesar de ser em frente ao hospital.

Um ano após incêndio destruir galpão, empresário da Baixada Fluminense inaugura megaloja na BarraChamas deixaram um prejuízo de R$ 50 milhões para a Mercosul Store, que agora festeja a sua expansão Consulte Mais informação ⮕

ONG denuncia mortandade de tartarugas marinhas no Canal da Joatinga, na Barra da TijucaDe acordo com o Instituto Núcleo Maré, os animas estão sendo encontrados mutilados e com o casco quebrado; organização atribui causa ao choque com embarcações em alta velocidade Consulte Mais informação ⮕

Prefeitura de Barra Mansa transfere ponto facultativo para segunda-feiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Feira do Livro é aberta no Corredor Cultural, em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Barra Mansa homenageia enfermeiros pelo resultado alcançado no ‘Previne Brasil’No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Barra Mansa realiza 5ª Conferência de Defesa dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕