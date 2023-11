As práticas regenerativas na agricultura, ou ainda “agricultura regenerativa”, configuram um olhar inovador e holístico para o cultivo de alimentos, que vai além da simples produção e visa restaurar e melhorar os ecossistemas. Diferente dos métodos tradicionais, que dependem fortemente de insumos externos, na agricultura regenerativa, é necessário que haja mais sinergia com os processos naturais do ambiente.

Sistemas de produção sustentáveis já vem sendo desenvolvidos há vários anos, especialmente pelas instituições de pesquisa do setor (destaque para Embrapa). O plantio direto na palha, por exemplo, é uma prática que preza: 1) pelo mínimo revolvimento do solo, evitando a erosão e o carregamento de partículas; 2) pela conservação da cobertura vegetal nos solos, proporcionando a manutenção da umidade e aumento do teor de matéria-orgânica (reduz necessidade de fertilizantes químicos); e 3) a rotação de culturas, de diferentes espécies, quebrando o ciclo de algumas pragas e doenças e melhorando os atributos do sol

:

VALORECONOMİCO: José Graziano fala dos desafios do Brasil para sair do mapa da fomeEm entrevista exclusiva, José Graziano, ex-diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura , fala dos desafios do país para sair, mais uma vez, do mapa da fome.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de Proclamação da RepúblicaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Ibovespa fecha em alta de 2,29% e renova máxima em 2 anos; dólar cai 0,9%, a R$ 4,86Dados da inflação dos EUA indicam fim da alta dos juros na maior economia do mundo e animam investidores

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Antônio Gonzaga, carnavalesco da Portela, se manifesta após falas preconceituosas de Jorge PerlingeiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Dia Mundial do Diabetes: as perguntas mais frequentes sobre a doençaNo Dia Mundial do Diabetes, a BBC News Mundo responde as perguntas mais frequentes sobre a doença com a ajuda de três especialistas.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Comissão de Valores Mobiliários adota normas de sustentabilidade como padrãoA Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou-se o primeiro órgão regulador do mundo a estabelecer a adoção das normas emitidas pelo International Sustainability Standards Board – ISSB como padrão.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »