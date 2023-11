Powell: 'Ainda não estamos confiantes se as taxas são suficientemente restritivas'

O país ainda irá desembolsar cerca de US$ 830 milhões na próxima segunda-feira (6) para quitar os juros devidos ao FMIBanco central dos EUA mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, no maior nível em 22 anosLula deve anunciar operação de Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos, diz fonte

Expectativa é que a operação ocorra “no Galeão, Guarulhos, Santos, Rio de Janeiro s Itaguaí”, segundo uma pessoa próxima do presidente da RepúblicaBolsa e real ampliam valorização em meio a falas de Powell

As máximas dos ativos domésticos foram alcançadas após o dirigente reforçar o tom cauteloso do Fed na condução da política monetária e enfatizar que o efeito do aperto nos juros americanos ainda será sentido na economia

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Federal Reserve mantém juros entre 5,25% ao ano e 5,5% a.aFederal Reserve mantém juros entre 5,25% ao ano e 5,5% a.a

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Consumidor ainda espera por mudanças mais significativasTransformações são percebidas mais na esfera B2B, e só devem afetar a vida das pessoas quando as aplicações chegarem aos carros, casas e lazer

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Saiba se ainda tem e quanto custam os ingressos para o UFC São Paulo 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Mercado financeiro ainda reage à incerteza fiscalCom a incerteza em relação às metas fiscais do governo, a perspectiva da taxa Selic para o final de 2024 na precificação do mercado subiu

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Por que Palmeiras e Abel ainda pagam clube europeu a cada título?ESPN traz os bastidores do contrato de Abel com o Palmeiras e cláusula que beneficia o PAOK

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: SP: Operação do Exército com a PM busca recuperar 4 metralhadoras que ainda estão desaparecidasMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos à procura das últimas 4 das 21 metralhadoras furtadas de quartel em Barueri

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕