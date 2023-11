Potência da Super Fórmula, TOM'S já sonhou com equipe no grid da Fórmula 1

Liam Lawson foi um protagonista inesperado da temporada 2023 da Fórmula 1, assumindo um dos carros da AlphaTauri durante cinco provas como substituto de Daniel Ricciardo – que, por sua vez, substituiu o dispensado Nyck de Vries na escuderia italiana.

Assim, Lawson foi parar na Super Fórmula, a principal categoria de monopostos do Japão. A competição tem sido um destino comum para pilotos do Red Bull Junior Team, especialmente no vácuo entre a F2 e a F1 – nomes como Pierre Gasly, Pato O’Ward, Jüri Vips e Dan Ticktum, todos com passagens pelo projeto, disputaram a competição.

Kazuki Nakajima foi campeão da Super Fórmula em 2014 com a TOM'S (Imagem: Wikipedia/Creative Commons) Fundada na década de 1970 por Nobuhide Tachi e Kiyoshi Oiwa, a TOM’S (sigla para Tachi Oiwa Motor Sport) sempre trabalhou muito próxima da Toyota, fabricando peças de alta performance para a montadora japonesa. Na década de 1980, a operação ganhou força, passando a desenvolver motores para a Fórmula 3 – primeiro na competição local, em 1981, depois na Europa, em 1987. headtopics.com

Mas Barnard voltou à Ferrari ainda em 1993, e a TOM’S precisou de um plano B: contratou Frank Coppuck para chefiar o plano. Frank foi responsável por desenhar carros de equipes como Tyrrell, Lola e March na Fórmula 1 entre os anos 1980 e 1990 – além de ser sobrinho de Gordon Coppuck, engenheiro com passagens por McLaren e March e cofundador da equipe Spirit no início da década de 1980.

