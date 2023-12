Possíveis destroços do voo MH370 são encontrados por pescadores

Imagem do Google Maps de 2018 mostra vulto do que seriam os destroços do voo MH370, da Malaysia Airlines — Foto: Reproduçãono dia 8 de março de 2014, com 239 pessoas. Em entrevista ao jornal local The Sydney Morning Herald, Kit Olver afirma que a rede que ele e outros pescadores usavam, poucos meses após o acidente, trouxe à superfície 'uma grande asa de um avião a jato'. 'Eu me questionei. Procurei uma saída para isso. Eu gostaria muito de nunca ter visto aquela coisa, mas está aí.

Era a asa de um jato', afirmou Oliver. A versão dele é confirmada por outro que também estava na embarcação naquele dia, George Currie. 'Você não tem ideia dos problemas que tivemos quando subimos aquilo. Foi incrivelmente pesado e estranho. Estendeu a rede e rasgou-a. Era grande demais para subir no convés', conta sobre o episódio, que, segundo eles, teria ocorrido em setembro ou outubro de 2014





