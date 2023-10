Porto de Santos sai da lista de privatizações e ministro anuncia R$ 13,4 bilhões em investimentos

O Porto de Santos, considerado o maior do Brasil, deixou o plano de desestatização do governo federal, anunciou nesta sexta-feira 27 o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Além disso, o Complexo Portuário vai receber R$ 13,4 bilhões num período de oito a dez anos. O ministro visitou nesta sexta o Complexo Portuário e anunciou as medidas.

O processo de desestatização do complexo foi pausado pelo governo Lula (PT) no começo do ano e agora foi cancelado oficialmente. .

Consulte Mais informação:

cartacapital »

