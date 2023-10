Porto da Pedra elege nova musa da comunidade: 'Sonho de toda mulher sambista'

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta quinta-feira (25), a passista Paolla Nascimento, de 19 anos, como a nova musa da comunidade. Em 2024, a atual Rainha do Carnaval de Niterói vai representar São Gonçalo no desfile que marca o retorno da escola ao Grupo Especial do carnaval carioca. fotogaleria 'Eu acho que estou realizando um sonho que não é só meu, é o de toda mulher sambista, preta, da comunidade.

A diretora da escola, Francine Montibelo, também comenta a decisão da vermelha e branca: 'Nós somos uma escola que valoriza a comunidade, porque ela é a nossa essência. Em todos os momentos da nossa história, eles estiveram conosco e, nada mais justo ter alguém que tem o coração pulsando pela Porto da Pedra em um posto tão cobiçado', diz.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Chefe da milícia em Pedra de Guaratiba é baleado após confronto com Polícia CivilNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Camilla de Lucas estreia seu primeiro filme: 'Grande sonho'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Torcedor do Fluminense que recebeu ingresso da namorada para final da Libertadores encontra Fred: 'Sonho inimaginável'Matheus foi informado por 'anúncio' feito pelo jogador, encomendado pela namorada Luanna, que também citou seu irmão, que batalha contra um câncer Consulte Mais informação ⮕

'Nosso sonho', sobre Claudinho e Buchecha, se torna o filme brasileiro mais visto no anoLonga deixou para trás 'Os aventureiros — A origem', com Luccas Neto Consulte Mais informação ⮕

Goleada do Palmeiras empolga, mas sonho com título é loucuraO Palmeiras voltou a subir na tabela e diminuir a distância para o Botafogo após as duas vitórias consecutivas, sobre Coritiba e São Paulo... Consulte Mais informação ⮕

Acostumada a isso, LDU pode destruir o sonho do Fortaleza na final da SulaEquatorianos já superaram Inter e Fluminense em decisões continentais Consulte Mais informação ⮕