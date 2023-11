Porteiro de abrigo da prefeitura do Rio é preso por exploração sexual de menores

O suspeito, era porteiro da Casa de Acolhida do Catete, onde trabalhava há 11 meses — Foto: Reprodução

Em uma ação conjunta, policiais do Segurança Presente de Laranjeiras e da 9ª DP (Catete) prenderam o funcionário após um trabalho de inteligência. As informações foram repassadas aos policiais da 9ºDP, que realizaram um trabalho de inteligência e confirmaram as denúncias. A investigação dos policiais civis mostrou que o suspeito teria incluído uma das meninas do abrigo em um grupo de mensagem por meio de aplicativo,onde eram trocados imagens e arquivos de conteúdo sexual. A equipe também apurou que o porteiro induziu uma jovem a namorar um homem, que supostamente seria seu sobrinho.

