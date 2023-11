Por que o governo precisa decretar GLO para atuação de militares em portos e aeroportos? Entenda

Número de prisões de acusados de participação nas manifestações foi muito maior do que em movimentos anteriores, de acordo com dados compilados por pesquisadores da Universidade de Georgetown Lula anuncia operação de GLO em portos e aeroportos no Rio e em São Paulo para conter crime organizado

Forças Armadas também vão aumentar atuação em estados que fazem fronteira com o Paraguai, rota de entrada de armas de grosso calibre

