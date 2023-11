Por que nunca houve um relatório definitivo sobre a saúde de Schumacher? Advogado explica

, é cercado de segredos. À época, em 2013, o ex-piloto teria caído enquanto andava de esqui com o filho e batido a cabeça. A queda,o deixou tetraplégico. Mas pouco se soube além disso: a família de Schumacher fez e faz o possível para manter o estado de saúde dele privado., advogado da família do piloto desde 2008, o motivo de todo o segredo foi motivado pelo comportamento da imprensa sobre o assunto.

Ele destaca que o comportamento da imprensa foi um dos principais motivos pelos quais a família optou por manter o estado de saúde do piloto em sigilo."Para aliviar a pressão, as primeiras informações gerais sobre as lesões aconteceram em conferências de imprensa, com os médicos presentes. Na realidade, tratava-se de um conteúdo classificado como privado e aquilo era novo.

"Tentámos sempre proteger os assuntos privados. Claro que discutimos como o fazer, se um relatório final sobre o estado de saúde do Michael seria o mais correto. Mas a verdade é que nunca teria sido o relatório final, teria de haver sempre mais, constantemente atualizados", queixa-se o advogado.Em dezembro de 2013, após a queda, uma série de veículos divulgou o acidente do ex-piloto. headtopics.com

Sabine Kehm, quando se comunica com a imprensa, traz pouquíssimos detalhes sobre a saúde dele, sempre em contexto positivo. Em 2013, após a queda, o alemão ficou quase seis meses em coma. Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano e edema cerebral. Os relatórios divulgados pela família indicam que o ex-piloto está consciente e se recupera lentamente. Outras fontes próximas ao piloto, como é o caso de Pietro Ferrari, filho do fundador da montadora, declarou que apesar de consciente, Schumacher ainda não consegue se comunicar bem.

"Lamento que falemos dele hoje como se estivesse morto. Ele não está morto, mas não consegue se comunicar", declarou ele ao portal italianoMick Schumacher, filho do alemão e hoje piloto da Mercedes, lamentou não poder trocar figurinhas com o pai.família de Michael Schumacher já havia gastado mais de 10 milhões de libras, ouCréditosFormada em jornalismo pela PUC-SP. headtopics.com

Ação sobre direitos de advogado investigado causa atrito da OAB com PGRÓrgão questiona no STF garantia de profissional investigado acompanhar análise de apreensões; ordem vê “tentativa de retomar o modelo investigatório lava-jatista' Consulte Mais informação ⮕

Por que Mick Jagger foi convidado para Barcelona x Real MadridAstro está presente no clássico entre Barcelona e Real Madrid Consulte Mais informação ⮕

Backup ILIMITADO na nuvem para celulares Galaxy; S23 FE chega por R$ 3,9 mil!Vamos ver as principais notícias de hoje: Samsung lança novo Galaxy S23 FE, inteligência artificial é usada de maneira criminosa para desenvolver nudes de atriz brasileira, Sony defende aumento de preços da PS Plus e muito mais! 🔥 Se liga na oferta que encontramos para você!!! 🔥A Locaweb oferece hospedagem em Servidores Virtuais Privados. Consulte Mais informação ⮕

MPF dá 15 dias de prazo para Banco do Brasil decidir se pede desculpas por escravidãoInstituição completou 215 anos neste mês Consulte Mais informação ⮕

Hotel de Acapulco famoso por episódios de 'Chaves' é atingido por furacão OtisHotel Emporio tinha nome de Acapulco Continental na época das gravações. 39 pessoas morreram na passagem do furacão, que teve ventos de de 270 km/h na quarta-feira (25). Consulte Mais informação ⮕

Una luz para el móvil portátil: el secreto para salir siempre genial en las fotosEste complemento, que también se puede acoplar a los portátiles o tabletas, consigue el extra de luz que marca la diferencia al grabar vídeos o sacar fotos Consulte Mais informação ⮕