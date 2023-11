Por que nos sentimos mais feios nas reuniões virtuais? Saiba como proteger sua autoestima

Pesquisa mostra que as mulheres se preocupam mais do que os homens com a própria imagem nas videochamadas — Foto: Olivier Douliery/AFP

É provável que você já tenha participado de uma reunião online e, ao invés de se concentrar no que seus colegas estavam dizendo, se pegou olhando para seu próprio rosto no canto da tela. Nestas horas, vem à mente pensamentos sobre sua aparência e questionamentos sobre se alguém notou a espinha na ponta do seu nariz.

‘Não coloco salsicha na boca há 3 anos e faço minha própria feira’, diz Joice Hasselmann para manter a perda de 24 quilosA era das videochamadas trouxe consequências graves para a autoestima das pessoas, especialmente para as mulheres. Estudos mostram que quanto mais tempo elas passam em reuniões online, menos satisfeitas ficam com a sua aparência. headtopics.com

As mulheres, no entanto, eram mais propensas a passar o tempo distraído olhando para si mesmas . Os resultados mostraram que algumas participantes focaram em suas próprias imagens durante 20% da chamada.

Outros estudos mostraram que as mulheres são mais propensas a sofrer de exaustão do Zoom do que os homens, o que os especialistas dizem ser devido ao seu foco na exibição da autoimagem. Soma-se a isso o impacto de um conceito conhecido como “efeito holofote”. headtopics.com

— As pessoas que conversam por vídeo têm dificuldade em determinar para onde os outros usuários estão olhando. Isso nos faz superestimar a quantidade de tempo que os outros gastam julgando nossa aparência e pode levar a mais ansiedade e aos indivíduos acreditarem que outras pessoas estão avaliando sua aparência durante uma videochamada — diz a professora Hemendinger.

