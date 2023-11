Por que Barroso chamou o chefe do INSS para uma conversa no STF

O tema representa grande volume de processos em todo o Poder Judiciário brasileiro. Por esta razão, o ministro Barroso convidou o presidente do INSS para uma primeira reunião de trabalho, da qual participou também o vice-presidente do

No encontro, realizado na Presidência do CNJ, os ministros, o presidente do INSS, técnicos dos órgãos e magistrados do Conselho falaram dos diferentes aspectos da litigiosidade contra o INSS e ajustaram um conjunto de medidas para combater o problema.

Indicados por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques e André Mendonça ampliam diálogo com o governo LulaMinistros se aproximam do Executivo sem deixar de lado posicionamentos caros ao bolsonarismo Consulte Mais informação ⮕

Moraes manda soltar homem que ameaçou Lula e ministros do STFIvan Rejane terá de usar tornozeleira eletrônica e entregar passaporte; ele também está proibido de usar as redes sociais Consulte Mais informação ⮕

Moraes coloca em liberdade com tornozeleira influenciador que ameaçou Lula e ministros do STFO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou em liberdade provisória o influenciador bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, Consulte Mais informação ⮕

Empresário encostou ‘levemente’ nos óculos do filho de Moraes, diz polícia italianaRelatório será usado pela defesa de Roberto Mantovani para contestar a versão do ministro do STF Consulte Mais informação ⮕

A versão de Pacheco para encampar agenda que altera regras do STFInterlocutores do presidente do Senado minimizam crise e garantem que alterações são todas pactuadas com os ministros Consulte Mais informação ⮕

Derrota no Senado estremece indicação de Dino para o STFPor Walmor Parente, subeditor da Coluna Consulte Mais informação ⮕