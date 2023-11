Por que a precocidade de Endrick faz atacante ser o que o Brasil tem de mais decisivo contra a Argentina Jovem se destaca por força física como CR7 e emocional a la Messi, e segue trajetória de Vini Jr para suportar pressão desde cedo Expoente da nova safra de talentos do futebol brasileiro, o atacante Endrick, de apenas 17 anos, se definiu como "um menino muito precoce" quando falou sobre a primeira e inesperada convocação para a seleção principal.

E é justamente esse acelerado amadurecimento, físico e emocional, que o torna o que o Brasil tem de mais decisivo para o confronto com a Argentina, e quem sabe para a continuidade do ciclo até a Copa de 2026. Sem a mesma habilidade de Neymar e Vini Jr, lesionados hoje, e até de Rodrygo, Endrick compensa na força, seu principal diferencial, que o faz se assemelhar ao tipo de jogador que era e ainda é Cristiano Ronaldo, a grande referência da joia brasileir





