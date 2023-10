Por que a OpenAI, do ChatGPT, decidiu criar uma equipe 'anti catástrofe'

Sam Altman: CEO da OpenAI fala abertamente sobre os potenciais riscos da inteligência artificial (AFP/AFP Photo)Rastrear, prever e proteger.

A equipe de prevenção também será encarregada de formular uma política de desenvolvimento, que detalhará a abordagem da OpenAI para avaliar modelos de IA e as ações de mitigação de riscos.

"Mitigar esse risco deveria ser uma prioridade global como pandemias e guerras nucleares", diz a carta, divulgada pelo Center for AI Safety no fim de maio. Como Altman é um dos pioneiros do que ele mesmo diz ter medo, a ironia chega a ser palpável. Mas vale ressaltar que a OpenAI, cofundada por Elon Musk em 2015, foi criada com o intuito de promover a tecnologia de forma aberta e em benefício da sociedade. headtopics.com

"Acho estranho quando as pessoas enxergam como uma humilhação quando digo que estou com um pouco de medo", disse Altman em um podcast americano no início do ano."Seria uma loucura não ter medo". Apesar das falas, o CEO nunca disse que se arrepende de ter lançado o ChatGPT.Formada pela PUC-SP. Começou como estagiária na Exame em 2020, reportando nas áreas de Ciência e Tecnologia.

