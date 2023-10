Por que a Geração Z está arquivando suas fotos no Instagram

Já se arrependeu de publicar uma foto nas redes sociais depois de alguns anos? Às vezes é a roupa que não agrada mais, um cabelo que você se arrependeu de ter tido, ou um textão que não tem mais nada a ver com você. Pensando nisso, alguns jovens estão usando o TikTok para falar por que decidiram arquivar algumas publicações do Instagram.

Em um vídeo, a influenciadora Carolina Gandelman diz que uma das fotos que arquivou tinha tanto photoshop que ela nem reconhecia o próprio rosto. "Nada que pertence a este rosto faz parte do meu rosto", aponta. No caso da influenciadora Erica Feitosa, ela se surpreende como, aos 14 anos, usava roupas adultas demais para a idade. "Hoje eu pareço mais jovem do que eu parecia ser nessas fotos aí", reflete. Confira alguns vídeos: https://www.tiktok.

