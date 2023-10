Por que a caçada a Robert Card, o atirador do Maine, é difícil até para o FBI? Entenda

A caçada humana pelo atirador que matou 18 pessoas e feriu outras 13 na cidade americana de Lewinston, espalhou-se por uma vasta região rural no sul do Maine, nesta sexta-feira. Centenas de policiais seguem mobilizados na tentativa de identificar o paradeiro de Robert Card, um veterano do Exército e morador da região, que abriu fogo contra pessoas reunidas em uma pista de boliche e um bar-restaurante na noite de quarta-feira.

— Essa é uma pessoa com treinamento militar. Eles tem um nível elevado de intimidade com armas de fogo, mas também conhecimento de táticas militares, mais notadamente evasão e estratégias de como se manter fora do radar — disse o analista Jonathan Wackrow, na CNN americana, apontando a missão como desafiadora para as autoridades.

Dezenas de milhares de pessoas foram aconselhadas a ficar em casa por medida de segurança, e muitas escolas e empresas ficaram fechadas pelo segundo dia.Também pesa contra as autoridades o fato de Card ter morado a vida inteira no Maine, um Estado bucólico, cortado por rios e com vastas áreas verdes, incluindo fazendas e bosques. headtopics.com

Policiais bloqueiam estrada em Bowdoin, no Maine — Foto: Joe Raedle/Getty Images North America/ via AFP) O conhecimento do terreno é uma vantagem tática dentro da lógica militar, principalmente considerando um alvo minúsculo (uma única pessoa) que tenta se evadir. O agente aposentado do FBI, Rob D’Amico, afirmou que o estilo de vida e a intimidade do atirador com a região daria uma vantagem de se sentir mais confortável ao ar livre do que os policiais (mesmo os do FBI) que procuram por ele.

— Eu diria que viver e crescer no Maine oferece mais experiência com a natureza do que a maioria das pessoas consegue em seus treinamentos do Exército — disse D’Amico, também em entrevista à CNN.Ainda não está claro o quanto de premeditação houve nos ataques do Maine. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

'Quando ele tiver tempo para refletir, vai ficar enojado', diz família de atirador foragido nos EUARobert R. Card, de 40 anos, é procurado por centenas de policiais após matar 18 pessoas e ferir outras 13 em atentado no Maine Consulte Mais informação ⮕

Polícia coloca mais de 100 agentes na busca por atirador no Maine, nos EUANotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Biden fala em 'ataque sem sentido' no Maine e faz apelo por leis sobre armasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

EUA: Polícia faz intensas buscas por atirador que matou 18 pessoas no MainePresidente Joe Biden lamentou 'mais um ataque a tiros trágico e sem sentido' em Lewiston Consulte Mais informação ⮕

EUA: busca por suspeito de ataque a tiros no Maine entra no segundo diaPolícia revistou cidade natal de Robert Card, mas não havia ninguém em sua casa; Ele é acusado de matar 18 pessoas e ferir outras 13 com um rifle Consulte Mais informação ⮕

Al menos 16 muertos en un tiroteo masivo en MaineEl asesino, aún a la fuga, actuó en una bolera y un restaurante de Lewinston, segunda ciudad del Estado del nordeste del país Consulte Mais informação ⮕