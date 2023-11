Por 5 votos a 2, TSE condena Jair Bolsonaro e Braga Netto a ficarem inelegíveis por abuso de poder político e econômico

Os ministros analisaram três ações sobre a conduta do então presidente e do candidato a vice, Braga Netto, durante o 7 de setembro de 2022. Em Brasília, no evento dos 200 anos da Independência, Jair Bolsonaro discursou em um trio elétrico durante a festa. No Rio de Janeiro, as comemorações foram em Copacabana, onde Bolsonaro também discursou ao lado de candidatos e apoiadores da reeleição.

O relator, ministro Benedito Gonçalves, considerou que Jair Bolsonaro usou bens públicos e símbolos da pátria para promover a campanha à reeleição, configurando abuso de poder político e econômico. Votou pela condenação somente de Bolsonaro.

Raul Araújo abriu divergência contra as punições sob o argumento de que não houve conduta vedada pela legislação eleitoral. Floriano Peixoto, André Ramos Tavares e Cármen Lúcia acompanharam parcialmente o relator e formaram maioria pela condenação do ex-presidente, e também votaram por condenar Braga Netto. Kassio Nunes Marques se juntou a Raul Araújo na divergência pela absolvição da chapa.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi o último a votar e pediu a condenação de Jair Bolsonaro e Braga Netto. “A Justiça Eleitoral não é tola. E as condutas impugnadas que versam sobre o uso do aparato estatal na celebração do bicentenário, essas condutas elas são flagrantes. Houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura, para uma candidatura a presidente e a vice-presidente e Presidente da República”, afirmou Alexandre de Moraes.

