População de rua aumenta na capital do próspero Uruguai

Mas, em Montevidéu, que concentra quase a metade da população do país, 2.800 pessoas vivem nas ruas, 24% a mais que em 2021 e 55% a mais que em 2019, de acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides).

A diretora de Assistência Social do Mides, Fernanda Auersperg, afirma que é um problema multifatorial, o qual ela atribui, em grande parte, à situação carcerária do Uruguai, onde quatro a cada mil pessoas estão presas, e 26 retomam a liberdade todos os dias.Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mailDas cerca de 1.

“Nunca estive preso, mas a maioria dos rapazes aqui ao redor, sim”, disse Alejandro, de 38 anos, que prefere não revelar seu sobrenome. Ele está há seis anos perambulando pela Cidade Velha. “A maioria dos que buscam um refúgio quer estar um pouco melhor. Continua se drogando mas sabe que a tal hora tem que vir para dormir aquecido e comer”, afirma Emanuel Rodríguez, de 21 anos, que dorme no abrigo do Mides.Segundo o Mides, a maioria dos que dormem nas ruas em Montevidéu são homens, uruguaios, de 39 anos em média. Desses, mais de 90% se drogam, e 72% fazem isso diariamente. As substâncias mais consumidas são a pasta-base (77%) e álcool (53%).

Jorge Silva, um ex-estivador portuário de 59 anos, sem-teto há quatro, admite seu alcoolismo. “Os vizinhos me dão comida, graças a Deus”, afirma.

