População de baleias azuis é descoberta ao redor das Seychelles

Os pesquisadores, incluindo cientistas da Universidade das Seychelles, descreveram a descoberta como uma “vitória para a conservação ambiental” depois de a frota baleeira soviética dizimar a população da espécie que havia ali na década de 1960.“Se você para de matar animais em grande escala e lhes dá uma chance, eles podem se recuperar”, diz a cientista Kate Stafford à BBC News. A caça comercial à baleia teve um impacto duradouro.

O número de baleias azuis ainda é uma pequena parte do que era antes, e a espécie é considerada como ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza.Em um único ano, durante a década de 1930, caçadores mataram cerca de 30 mil baleias azuis, segundo dados da Comissão Baleeira Internacional“Queremos saber onde elas estão voltando a habitar, e descobrir que há uma população ao redor das Seychelles é emocionante.” Os achados, publicados no periódico Journal of Endangered Species Research, foi o resultado do uso de uma “armadilha sonora” no fundo do mar perto da pequena nação insula





