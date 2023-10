População brasileira está envelhecendo, diz IBGE

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27, mostram que a estrutura etária da população brasileira sofreu mudanças significativas nos últimos anos. O Censo 2022 revelou que o número de idosos com 65 anos ou mais no país aumentou em 57,4%, passando de 14.081.477 em 2010 para 22.169.101 no ano passado.

Além do aumento no número de idosos, também foi observada uma redução de 12,6% no total de crianças com até 14 anos, saindo de 45.932.294 em 2010 para 40.129.261 em 2022. Essas mudanças refletem diretamente na proporção da população dessas faixas etárias em relação ao total.

Enquanto os idosos representavam 7,4% da população total em 2010, essa proporção aumentou para 10,9% em 2022. Já as crianças com até 14 anos passaram de 24,1% para 19,8%. Por outro lado, a proporção da população nas faixas etárias intermediárias (entre 15 e 64 anos) teve uma leve variação, avançando de 68,5% para 69,3%., que subiu seis anos ao longo dos últimos doze anos, passando de 29 em 2010 para 35 em 2022. headtopics.com

É importante ressaltar que o Censo Demográfico é realizado no Brasil a cada dez anos, com o objetivo de oferecer um retrato da população e das condições domiciliares do país. O Censo 2022 deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado duas vezes devido à pandemia de Covid e questões orçamentárias. A coleta dos dados ocorreu ao longo do último ano e foi finalizada em fevereiro deste ano.

Os resultados divulgados até agora abordaram informações sobre a população total do país, indígenas e quilombolas. Os dados por idade e sexo são essenciais para compreender as transformações demográficas e orientar políticas públicas. O IBGE realizou correções em alguns municípios, o que resultou em uma atualização da população recenseada, passando de 203.062.512 para 203.080.756 pessoas. headtopics.com

