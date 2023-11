População brasileira em Portugal ultrapassa os 400 mil

Governo anuncia mutirão para atendimentoMães brasileiras denunciam discriminação em escola de Portugal

O aumento obtido em dez meses supera em 67% os 239.744 brasileiros registrados oficialmente como residentes em todo o ano de 2022. O número oficial surge em meio à transição dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

O novo órgão estreou ontem pretendendo ser um órgão mais digital para agilizar e melhorar o atendimento. Mas ainda precisa responder aos diversos questionamentos sobre o trâmite dos processos de agora em diante.É certo que a comunidade aumentará nos próximos meses. Resta saber em que velocidade. Há cerca de 340 mil pedidos de residência em atraso herdados pela AIMA e a maioria é de brasileiros. headtopics.com

Segundo o “Público”, o governo planeja repetir o modelo “casa aberta”, criado para aplicar na população a vacina contra a Covid-19, para tentar legalizar cerca de 600 mil imigrantes até março de 2024.Durante a “casa aberta”, o governo promete fazer uma espécie de mutirão, com um serviço especial de atendimento nos finais de semana igual ao plano de vacinação.

Somente este ano, o SEF emitiu cerca de 300 mil novas autorizações de residência. Mais da metade foi para os 160 mil brasileiros que ajudaram a levar a comunidade aos 400 mil. O número de estrangeiros com autorização de residência em Portugal ultrapassou um milhão e os brasileiros são a maior comunidade. headtopics.com

Israel ordena evacuação de hospital em Gaza; local abriga 12 mil palestinos e 400 pacientesDiretor da OMS, Tedros Adhanom, reforçou que segundo o Direito Internacional Humanitário, centros médicos devem ser sempre protegidos Consulte Mais informação ⮕

População de idosos com mais de 100 anos subiu 55% em 12 anos, revela Censo 2022São mais de 13 mil centenários em comparação com os dados do Censo de 2010 Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudoGanho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos diminuiu e dos mais pobres aumentou após a pandemia, mostra estudoEstudo do economista Daniel Duque, da FGV, mostra que - mesmo que pouco - o mercado brasileiro ficou menos desigual Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: homens são maioria na população até os 19 anosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Brasil envelhece e população deverá encolher a partir de 2040Para o demógrafo José Eustáquio Diniz, Censo indica aumento acelerado da população idosa e redução de jovens Consulte Mais informação ⮕