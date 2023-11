Policial penal baleado em Campo Grande era 'íntimo' de Adriano da Nóbrega, ex-capitão do Bope morto em 2020, revela ligação

O policial penal Altamir Senna Oliveira Junior, conhecido como "Misinho", que foi baleado em Campo Grande neste sábado (28), era amigo "íntimo" de Adriano da Nóbrega, ex-capitão do Bope morto em 2020. A revelação foi feita pela própria irmã do ex-PM numa ligação interceptada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público em fevereiro de 2020.

Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do Bope e suspeito de integrar milícia que matou Marielle Franco — Foto: Reprodução Misinho foi baleado no braço e segue internado. Ele foi preso em novembro do ano passado por ligação com o jogo do bicho durante a Operação "Fim de Linha" do Ministério Público. O policial penal foi denunciado por organização criminosa e corrupção ativa. Segundo investigações, ele também teria relação com o bicheiro Bernardo Bello.

Adriano Magalhães da Nóbrega, por sua vez, foi apontado pelo Ministério Público como um dos principais responsáveis pelo crime de agiotagem da milícia na comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ele também chefiava o Escritório do Crime, grupo de policiais e ex-policiais que cometem homicídios sob encomenda. headtopics.com

Ainda de acordo com o Ministério Público, Adriano era integrante da organização criminosa que agia no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Ele recebia parte de recursos vindos do esquema de "rachadinha", que seria operado por Fabrício Queiroz, amigo de Adriano dos tempos da Polícia Militar do Rio.

