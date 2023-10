Policial Civil de folga é morto após reagir a assalto em Guarulhos (SP)

Um policial civil de 53 anos foi morto na quinta-feira (26), no bairro Picanço, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O agente, que estava de folga, confraternizava com amigos em um bar, quando foi surpreendido por três assaltantes armados. Após o anúncio do assalto, o policial reagiu e houve troca de tiros com os criminosos.

Tanto o agente quanto um dos suspeitos acabaram atingidos pelos disparos e não resistiram aos ferimentos. Um homem de 51 anos, presente no local, também foi atingido com três tiros na perna, mas passa bem após atendimento médico. Um segundo suspeito deu entrada em um hospital e está sob custódia da polícia militar. Diligências seguem em andamento para identificar e capturar o terceiro envolvido no caso.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Homem é morto baleado após tentar assaltar policial civil em SPCaso aconteceu próximo à estação Anhangabaú do metrô, na tarde de quarta-feira (25) Consulte Mais informação ⮕

Polícia prende filho de um dos maiores traficantes do Brasil em Guarulhos, SPNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Policial militar de folga é baleado na cabeça em São Gonçalo25 anos, repórter no jornal o Dia. Formada em Jornalismo na Universidade Federal Fluminense (UFF). Redatora freelancer e social media. Repórter trainee no jornal O São Gonçalo em 2019/2020. Consulte Mais informação ⮕

Policial é morto em tentativa de assalto na Grande SPNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Após ataque, secretário de Segurança Pública defende presença policial em escolas de SPFala acontece dois dias após ataque em escola da zona leste da capital deixar uma jovem morta e dois feridos Consulte Mais informação ⮕

PRF aciona Justiça para demitir policial que ensinava a criar ‘câmara de gás’ em viatura'A pessoa fica mansinha', dizia o policial Ronaldo Bandeira em uma formação para concurso da PRF; prática parecida resultou na morte de Genivaldo, em Sergipe Consulte Mais informação ⮕