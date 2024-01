Policiais militares são presos por atirar em grupo de pessoas em situação de rua

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu dois policiais militares suspeitos de atirarem a esmo em um grupo de cerca de dez pessoas em situação de rua em Rondonópolis (MT) —dois morreram e outros dois ficaram feridos. O caso aconteceu na última quarta-feira (27).Na audiência de custódia, a juíza Maria Mazarelo Farias Pinto manteve ontem (30) a prisão temporáriaA Defensoria Pública vê crime de ódio como motivaçãoque estavam na frente do Centro de Referência para Atendimento à População de Rua.

O local costuma ter de dez a 15 pessoas na madrugada, esperando a abertura da unidade, a fim de poderem tomar banho ou obterem documentos. Segundo a Polícia Civil, os autores do crime são o cabo Cássio Teixeira Brito, que possuía o carro, e Elder José da Silva, integrante do Bope (Batalhão de Operações Especiais). Eles só foram presos na sexta-feira (29). Teixeira estava no quartel. Silva, que estava de férias, se apresentou à delegaci





