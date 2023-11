Policiais apreendem 550 trouxinhas de maconha no Pavão-Pavãozinho

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora apreenderam drogas na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio, neste sábado (28).

De acordo com a corporação, os agentes realizavam um patrulhamento no local quando localizaram um homem com atitude suspeita. O criminoso, ao perceber que seria abordado, fugiu do local, deixando sacolas com com 550 trouxinhas de maconha.O material apreendido foi encaminhado à 13ª DP (Ipanema).

