Político e empresário é morto a tiros na Baixada Fluminense

O empresário e político Clayton Damaceno, da cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, foi executado no último sábado (28). Segundo informações da Polícia Militar (PM), outra pessoa ficou feria. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o ocorrido. Damaceno tinha 45 anos e foi morto a tiros na Rua Olímpia Silva, no bairro Inconfidência. A PM foi acionada para verificar a tentativa de homicídio.

Segundo a nota da Polícia Civil, outra pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. A Polícia Militar afirmou que a vítima foi encaminhada para a UPA de Austin. De acordo com a publicação feita no perfil de Fábio Sperendio, Paula Menezes, conhecida como Paula do PDT, também morreu no sábado.

