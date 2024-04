Política da 'short friday' reduz jornada de trabalho nas sextas-feiras

O gerente de treinamentos Marcus Vieira começa mais cedo o seu 'sextou', às 13h, devido à política da ' short friday ' adotada pela indústria farmacêutica em que trabalha. Essa política consiste em reduzir a jornada de trabalho às sextas-feiras e antecipar o início do fim de semana. Cada empresa pode estabelecer um horário diferente para a liberação dos funcionários. Marcus aproveita esse tempo para resolver pendências pessoais e compensa as horas não trabalhadas nos outros dias da semana.

Empresas que aderiram ao sistema afirmam que as consequências são positivas, mas é necessário ter atenção às leis trabalhistas

