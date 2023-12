Polêmica sobre local de instalação de cabos ópticos submarinos no Ceará

A agência alega que não foram apresentadas garantias de segurança aos cabos. O local escolhido pelo governo cearense gera polêmica porque, segundo as empresas de tecnologia, fica ao lado dos 17 cabos ópticos submarinos que trazem 99% da internet ao Brasil. A divergência também ocorre entre diferentes setores, que tentavam encontrar um consenso — sem sucesso.

Um grupo de trabalho criado sob coordenação da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), que também incluía Anatel, Cagece (Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Ceará), SPE (Sociedade de propósito específico) Águas de Fortaleza e operadoras encerrou seus trabalhos no último dia 11 sem acordo. Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará aprovou por unanimidade o estudo de impacto ambiental. Falta apenas a liberação da SPU para a obra ter início — a previsão do governo é que isso ocorra até março. Apesar de alguns avanços obtidos nas seis reuniões técnicas intersetoriais realizadas sob mediação da Fiec, os setores permanecem com os mesmos pontos de vista em relação à matéria





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Livros físicos em oferta na Americanas: mais de 45 títulos a partir de R$ 1,99Livros de George Orwell, Sarah J. Maas, Shakespeare, Cassandra Clare, Stephen King e muitos outros a partir de R$ 1,99 na Americanas.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Festa de juízes no Ceará é parcialmente financiada por empresas com processos na justiçaImagens publicadas no Instagram mostram uma festa grandiosa organizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), que contou com a participação de juízes e familiares. O evento, chamado Sunset Confra 2023, teve a presença de bailarinos contratados e shows de músicos locais. No entanto, a festa foi parcialmente financiada por duas empresas privadas que têm processos tramitando no Tribunal de Justiça do Ceará, a BSPAR Incorporações e a Carmais. Alguns dos convidados do evento serão responsáveis por julgar esses processos.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Alvará de 1770 da Coroa é nova arma do Piauí em litígio contra Ceará no STFO Piauí enviou ao STF um documento do ano de 1770 para sustentar que a Coroa Portuguesa concedeu ao estado a área onde hoje fica o município de Viçosa do Ceará. É um novo capítulo na disputa judicial com o Ceará por territórios.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Polêmica envolve influenciadora e ex-marido em festa de Carlinhos MaiaApós Emily Garcia cantar trecho de música para o seu ex-marido, Babal Guimarães, Cris Monteiro entrou na história e mandou indireta para a influenciadora por meio das redes sociais.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Biden pede que Brasil atue para desarmar tensão entre Venezuela e GuianaO governo de Joe Biden, nos EUA, procurou interlocutores brasileiros, pedindo que o Palácio do Planalto e o Itamaraty atuem para acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana, evitando que a crise saia do controle.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »