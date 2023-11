Polícia remove barricadas colocadas por traficantes de drogas em Itaipuaçu

Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM removeram neste sábado (04) barricadas colocadas por traficantes de drogas no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu. Segundo informações, os agentes receberam denúncias de moradores, os criminosos colocaram as barricadas entre a antiga Rua 51 com a 43, para obstruir o trânsito e os elementos estavam vendendo drogas no local utilizando rádios transmissores. Uma viatura do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) chegou ao local e verificou a veracidade das denúncias.

Os objetos foram retirados das ruas, desobstruindo a passagem. Uma viatura está patrulhando o local para garantir que novas barricadas não sejam colocadas

