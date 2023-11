Polícia prende suspeito de matar mulher a mando de ex-senador

Telmário é um dos três alvos de mandados de prisão da operação, e ainda não foi encontrado pelas autoridades policiais, que procuram por ele em Brasília.

Antônia Araújo de Sousa, que tinha 52 anos, foi assassinada no última dia 29 de setembro, na porta da própria casa, no bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista. Ela tinha uma filha com o ex-senador, que não se reelegeu na última eleição.

No ano passado, a filha de Telmário e Antônia acusou formalmente o então senador de assédio. Ele negou as acusações e lhes atribuiu motivações políticas.

