Polícia Militar reforça segurança para final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors

A Polícia Militar montou um planejamento para reforçar a segurança e evitar conflitos entre integrantes das torcidas organizadas do Fluminense e Boca Juniors, que disputam a final da Libertadores neste sábado, no Maracanã. O esquema de policiamento será feito com 2.

240 agentes no entorno do estádio e apoio da Força Nacional, além da escolta do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) para as torcidas se deslocarem e serviço de inteligência para acompanhar as movimentações pelas redes sociais. A movimentação faz parte do conjunto de estratégias para evitar confusão como a da última quinta-feira, que terminou com sete torcedores conduzidos para a delegacia e quatro feridos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O primeiro tumulto de quinta-feira aconteceu na praia de Copacabana. O local foi palco de uma briga entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense, em frente a "FanZone" da Conmebol. A confusão, que teve início por volta das 17h, teria começado com uma briga entre torcedores argentinos e tricolores. A Polícia Militar precisou intervir com balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores

