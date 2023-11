Polícia Militar recupera carga roubada de frios avaliada em mais de R$ 300 mil em Irajá

A Polícia Militar recuperou, na noite desta sexta-feira (3), uma carga roubada de frios avaliada em mais de R$ 300 mil em Irajá, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, agentes do 41 BPM (Irajá) foram acionados para a Estrada Pedro Borges de Freitas para verificar um roubo de cargas. Ao chegarem no local, localizaram um galpão de uma fábrica desativada. Em seu interior, foram encontrados o caminhão com uma parte da carga e o motorista do veículo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC)

