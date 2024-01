Polícia Militar do Rio quer ampliar base de dados de reconhecimento facial

A Polícia Militar pretende iniciar conversas com o Governo Federal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de ampliar a base de dados usada nas câmeras com capacidade de reconhecimento facial à disposição da corporação. A ideia é que, além dos 28 mil foragidos da Justiça do Rio que já constam no sistema, sejam incluídos parâmetros de cidadãos de outros estados que tenham mandados de prisão em aberto.

O monitoramento foi usado durante o réveillon de Copacabana e resultou na prisão de um homem que responde por tentativa homicídio duplamente qualificado e estava foragido desde março do ano passado. Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial quando tentava passar pelo ponto de bloqueio e revista montado pela corporação na Rua Miguel Lemos e levado para a 13ª DP (Ipanema). Todos os acessos à praia na noite da festa contaram com pontos de controle monitorados pelas câmeras e equipados também com detectores de metal





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

ONG faz pagamentos à empresa suspeita de pagar propina ao governador do RioUma ONG com contratos com o governo do Rio de Janeiro fez ao menos dois pagamentos à empresa Servlog Rio, suspeita de pagar propina ao governador Cláudio Castro (PL). Os repasses à empresa são um indício de que, mesmo após o dono ter sido preso duas vezes, a Servlog Rio continuou a receber do governo fluminense, mas de forma indireta.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Operação Verão no Rio pode apreender crianças e adolescentes mesmo sem cometerem crimesOs agentes da Operação Verão no Rio de Janeiro poderão apreender e conduzir crianças e adolescentes mesmo que não tenham cometido crimes. A medida foi autorizada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, após a revogação de uma liminar que impedia as abordagens. O governo do Estado e a prefeitura do Rio questionaram a decisão anterior da juíza que proibia ações preventivas da Operação Verão direcionadas a menores para reforçar a segurança nas praias.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Essequibo: por que crise ressuscita temor do Brasil sobre presença militar dos EUA na AmazôniaEm meio a disputa na região amazônica, EUA anunciaram exercícios militares com a Guiana.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Polícias Civil e Militar se unem para realizar ações em conjunto em CopacabanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Esquema especial de segurança para o Réveillon em Copacabana é anunciado pela Polícia MilitarA Polícia Militar anunciou nesta terça-feira (26) o esquema especial de segurança que será montado no dia 31 de dezembro para a festa do Réveillon em Copacabana. Segundo a PM, 2.946 policiais militares extras atuarão na segurança do bairro entre as 8h do dia 31 e as 20h do dia 1º. O efetivo deste Réveillon será 11% superior ao de 2023. O esquema especial de segurança foi anunciado durante entrevista coletiva com a representantes da prefeitura do governo do Estado. Segundo a PM, dos 30 pontos de bloqueio instalados em Copacabana, 15 terão revistas com o uso de detectores de metais, canhões de luz, tendas e cabines, além de 61 plataformas de observação, localizadas perto do espelho d'água, no canteiro central e no calçadão. O objetivo é aumentar o controle do público. A festa também terá videomonitoramento em tempo real da orla, com câmeras equipadas com software de reconhecimento facial. “São câmeras de segurança com capacidade de identificar placas de veículos e identificação facial das pessoas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Israel continua ofensiva militar implacável contra Hamas em GazaO número de mortos na Faixa de Gaza devido à ofensiva israelense contra o Hamas ultrapassou os 21.100, com 195 mortos nas últimas 24 horas, informou, nesta

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »