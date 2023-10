Polícia Militar apreende arma com suspeitos em Resende

Dois homens, de 22 e 33 anos, foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Resende. O caso aconteceu na quinta-feira (26) no bairro Novo Surubi.Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram averiguar uma denúncia de que suspeitos estavam armados e traficando na localidade.

Quando chegaram no endereço, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles foram apreendidos uma pistola 9mm, 10 munições, dois carregadores, uma balança de precisão e um tablete de crack.Eles foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram autuados por tráfico e associação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

