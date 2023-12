Polícia investiga suspeito de comandar arrastões em Copacabana

A Polícia Civil investiga se Marcos Vinicius Pereira Paiano, o 'MV do Tuiuti', de 21 anos, preso nesta quarta-feira (13) por suspeita de comandar grupos de arrastões em Copacabana, na Zona Sul do Rio, participou do assalto, que resultou na morte do assistente de imigração Leonardo Alves Quintanilha, 28, no Centro do Rio, no fim de novembro. 'MV', que tem mais de 10 anotações criminais por furto e roubos em diversos bairros do Rio, é investigado pelo crime de latrocínio.

No dia 28 de novembro, Leonardo estava fazendo companhia a um amigo em um ponto de ônibus na Glória, região central do Rio, quando eles foram alvos de um grupo de criminosos. Cinco homens teriam descido de um coletivo e anunciado o assalto. O assistente de imigração foi agredido e jogado para fora do ônibus. Nesse momento, ele se levantou e foi atrás dos agressores, que fugiram para o ônibus, e acabou caindo do coletiv





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícias Civil e Militar se unem para realizar ações em conjunto em CopacabanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Amigo de fã de Taylor Swift é esfaqueado e morto em CopacabanaUm amigo de um fã de Taylor Swift foi esfaqueado e morto em Copacabana. Ele estava na cidade para o show da cantora e relatou à polícia que os assaltantes ameaçavam matá-los caso alguém se levantasse durante o crime.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Fã de Taylor Swift morto em assalto em Copacabana levou 23 facadas, conclui laudoGabriel Mongenot, de 25 anos, dormia nas areias de Copacabana, quando, no susto, foi abordado por assaltantes, esfaqueado e morto

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Turista é morto durante assalto em CopacabanaUm turista de Mato Grosso do Sul foi morto durante um assalto na praia de Copacabana. O suspeito já possuía uma extensa ficha criminal.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Turista é morto na Praia de Copacabana após show de Taylor SwiftEm audiência de custódia nesta terça-feira, a Justiça decidiu pela prisão preventiva de Jonathan Batista Barbosa e de Anderson Henriques Brandão, presos no domingo após matarem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos. Natural do Mato Grosso do Sul, o rapaz estava no Rio, com mais quatro amigos, para o show da cantora Taylor Swift. Após o evento, visitaram à Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, quando foram abordados pela dupla. Após reagir, Gabriel foi esfaqueado no peito.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Suspeito de comandar arrastões em Copacabana tem mais de 10 anotações por roubo e furtoMarcos Vinicius Pereira Paiano, o 'MV do Tuiuti', de 21 anos, chegou a ser preso em 2020

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »