Polícia investiga morte de barbeiro durante discussão com mecânico na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do barbeiro Thiago Farias da Costa, 37 anos, baleado durante uma discussão com um mecânico em frente a uma oficina na Rua Paim Pamplona, Sampaio, na Zona Norte, na tarde do último sábado (28). Segundo a irmã da vítima, Josy Sampaio da Costa, 38 anos, Thiago teria ido ao local para reclamar sobre o conserto do seu carro, que não havia ficado pronto mesmo após quatro meses na oficina.

Ao chegar no estabelecimento, Thiago estava acompanhado de um amigo, que presenciou o caso e relatou que durante a discussão o mecânico entrou no local e voltou armado, atirando ao menos três vezes contra a vítima. Em depoimento na delegacia, a testemunha disse ainda que foi ameaçada pelo autor dos disparos, que apontou a arma para ele e falou para que não o seguisse.

