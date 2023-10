Polícia investiga ataque a tiros que terminou na morte de pai e filha de dois anos em Maricá

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o ataque a tiros que deixou pai e filha de dois anos mortos, na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Santa Paula, em Inoã, município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, um homem, identificado como João Vitor, foi buscar suas duas filhas gêmeas na casa da ex-mulher, quando foi surpreendido por um segundo veículo que passou pela rua atirando contra a família. Os tiros atingiram as duas crianças, o motorista do carro, além de João Vitor, que morreu no local do crime.

