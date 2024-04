Polícia Federal recebe pedido de investigação sobre manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro

A Polícia Federal recebeu um pedido de senadores para abrir investigação em relação às acusações feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre possíveis manipulações em partidas do último Campeonato Brasileiro.

Clube denuncia assédio em partida do Campeonato Brasileiro Feminino

Palpite: São Paulo x Ferroviária – Campeonato Brasileiro Feminino
Em duelo direto pela liderança da tabela, o São Paulo recebe a visita da Ferroviária

Como corrigir a distorção nos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro
Futebol precisa sair da enrascada em que se meteu. Quem sabe, ainda dá para ter liga

Administrador do Botafogo afirma que houve manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2023O administrador da SAF do Botafogo, John Textor, voltou a afirmar que o Campeonato Brasileiro de 2023 foi marcado por um esquema de manipulação de resultados. Ele citou clubes como Palmeiras, Fortaleza e São Paulo. No entanto, a advogada especialista em direito desportivo, Renata Mansur, afirmou que o Botafogo não corre risco de penalizações esportivas.

John Textor acusa Palmeiras de manipulação nos jogos do Campeonato Brasileiro de 2023O dono majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, afirmou ter provas de manipulação nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2023. As acusações não foram bem recebidas pelo Palmeiras, que definiu Textor como um 'caricato cartola' e declarou confiança nas autoridades competentes.

Jornal revela salário de Mbappé e de atletas da Ligue 1; veja quanto cada um recebe
Zagueiro brasileiro Marquinhos é o segundo mais bem pago do Campeonato Francês

