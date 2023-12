Polícia Federal realiza megaoperação contra suspeitos de plano de ataque a presidentes da Câmara e do Senado

A Polícia Federal (PF) realizou na quinta-feira (14) uma megaoperação para combater integrantes do PCC que são suspeitos de organizar um plano de ataque contra os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD- MG). Foram realizados três mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em São Paulo. Segundo o Ministério Público, dos três mandados de prisão, dois não foram cumpridos.

A prisão efetuada foi de Eduardo Marcos da Silva, o Dudinha, membro do PCC que se reporta diretamente ao líder máximo da facção, Marcos Herbas William Camacho, o Marcola. Veja abaixo o que sabemos sobre o caso





